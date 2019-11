Netipokkeri maailmameister võitis viimaks ka Eesti meistritiitli

Värske tšempion on suure kogemusega turniirimängija, kes osalenud tugevatasemelistel turniiridel juba üle kümne aasta. Kuigi Maar on tulnud varasemalt võistkondlikuks Eesti pokkerimeistriks ning jõudnud korduvalt tiitlivõistlustel kolme parima sekka, oli tal individuaalne meistritiitel siiani veel puudu.

Esikohaga kaasnes 397 eurot üldisest auhinnafondist, millele lisandus 145 euro väärtuses pearahasid. Teise koha saavutas mullu Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) poolt „Aasta uustulnukaks“ valitud Mart Rinken (301 eurot), kolmanda aga 2013. aasta Eesti naistemeister Leone Kala (227 eurot).

Sarnaselt No Limit Holdem 8-Max Bounty Hunterile ei jõudnud edukaimad vastasmängijate elimineerijad ka sel korral kolme parima sekka – võrdselt 178 euro väärtuses pearahasid kogunud Tauno Pajula oli viies ning Birgit Veber alles kümnes. Ühtlasi oli tegemist viimase selleaastase OPEM turniiriga, kus mängus pearahad.

ETPF-i poolt läbiviidav OPEM jätkub täna õhtul kell 19:00 MPN-võrgustikus, kus on kavas No Limit Holdem naisteturniir ning ülipõnev mees-mehe vastu mängitav No Limit Holdem heads-up. Mõlema turniiri sisseost on 33 eurot.

ETPF-i juhatuse liige Tanel Reisi tuletab kõikidele osalejatele meelde, et naisteturniirile on oodatud ainult õrnemast soost pokkerisõbrad ning igal MPN võrgustikus toimuval turniiril võib osaleda ainult läbi ühe pokkeritoa. „Valik tuleb langetada enne iga turniiri algust iga mängijal otsustab siinkohal ise, kas soovib mängida Betsafe’is, Pafis, Coolbetis või hoopis OlyBetis,“ rõhutas Reisi.