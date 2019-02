Lätlane teenis Tallinnas toimunud rekordilise pokkeriturniiri võiduga üle 100 000 euro

Tallinnas peetud Põhjamaade suurima pokkerifestivali põhiturniiri esikoha auhinnarahaks kujunes 85 300 eurot ning ainuüksi selle turniiri võidu eest teenitud punktid tagasid Zavorotnijse võistkonnale esikoha ka festivaliüleses võistkondlikus arvestuses, mis tõi lisaauhinnana sisse veel üle 16 232 euro.

Eesti mängijatest pääsesid neli päeva kestnud põhiturniiri finaallauda Andrei Volodtsenkov ja Kaupo Tenno, kes teenisid vastavalt 7. ja 8. koha eest 11 600 ja 8 460 eurot auhinnaraha.

Festivali peakorraldaja Risto Suurpõllu sõnul püstitas viiendat aastat toimunud pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn 1100-eurose osalustasuga põhiturniir tänavu võimsa osalusrekordi, kui võistlusele osteti kokku 375 piletit, mida on pea saja võrra rohkem kui mullu. “Purustasime nii põhiturniiri kui kogu festivali rekordid nii osalejate arvu kui auhinnafondi suuruse poolest,” rõõmustas Suurpõld, kelle sõnul on oli tänavuse põhiturniiri näol tegu Eesti kõigi aegade suuruselt kolmanda pokkeriturniiriga 2010. ja 2011. aasta Euroopa pokkerikarika EPT etappide järel.

Tänavuse OlyBet Kings of Tallinn pokkerifestivali raames 40 erinevat pokkeriturniiri, mille auhinnafond oli esmakordselt festivali ajaloos kokku üle miljoni euro. Nädala jooksul osales Hilton Tallinn Park hotellis ja Olympic Park Casinos peetud pokkeriturniiridel ligi 900 erinevat mängijat 23 eri riigist.