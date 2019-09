Kaks eestlast on taganud endale online-pokkeri MMil vähemalt 111 000 dollarit

Eesti on ühtlasi Suurbritannia kõrval ainus riik, mille esindajaid on finaallauas kaks. Kõik finaallaua mängijad on endale juba garanteeritud vähemalt 111 000 dollari suuruse võidu. Turniiri üldvõitja auhinnaks on 1,6 miljonit, teine koht saab 1,187 ja kolmas 0,846 miljonit dollarit.

Eesti mängijad on finaallauas "NeedBeat" ja "Leitnant". Lisaks kahele eestlasele ja kahele britile on üheksa parema hulka jõudnud üks esindaja Saksamaalt, Belgiast, Rootsist, Ungarist ja Brasiiliast.