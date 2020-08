Eestlane tuli pokkeri maailmameistriks ja võitis 500 000 eurot

Sootla jõudis kahe võistluspäeva järel üheksa finalisti hulka neljanda skooriga ja suutis ennast sealt üles töötada, alistades lõpuheitluses agressiivse mänguga kreeklase Paraskevas Tsokaridise. Tuntuim finalist, Soome pokkerikuulsus Joni Jouhkimainen alustas viimast võistluspäeva kolmandana ning teenis lõpuks ka kolmanda koha. Finaallauda liidrina jõudnud leedulane Arunas Sapitavicius pidi leppima viienda kohaga.

Esikoha auhinnarahaks kujunes oli 595 930 USA dollarit ehk pisut üle poole miljoni euro, mis on rahaliselt Eesti mängijate kõigi aegade suuruselt neljas pokkeriturniiri võit. 400 euro suuruse osalustasuga turniiri alustas 12 757 mängijat ning tiitlivõistluse auhinnafondiks kujunes 4,8 miljonit dollarit.

Ranno Sootlast sai kogu Baltikumi esimene pokkerimängija, kes on pokkeri MMi ehk World Series of Poker (WSOP) tiitlivõistlusel teeninud esikoha ja pokkerimaailma ihaldusväärseima auhinna – kuldse käevõru. Varem on eestlased kahel korral jõudnud WSOP finaallauda ning senine parim tulemus pärineb Sootlalt endalt, kui 2018. aastal jäi ta Las Vegases 1 982 osalejaga tiitlivõistlusel teiseks, teenides toona auhinnarahana üle 168 329 dollarit.

2014. aastal võitis Sootla vaid 21-aastasena pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri. 2015. aasta veebruaris tuli ta pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiril esimeseks, sama aasta detsembris võitis Grand Live turniiri Prahas ning 2016. aasta augustis MPN Poker Tour põhiturniiri Tallinnas.

Koroonaviiruse tõttu toimub tänavune pokkeri MM ehk WSOP erandkorras internetis. Enamik tiitlivõistlusi viiakse läbi GG-võrgustikus, kus saavad läbi OlyBeti pokkeritoa osaleda ka Eesti pokkerimängijad. WSOP Online tiitlivõistlused kestavad kuni septembri alguseni.

WSOP Event #41: $400 COLOSSUS No-Limit Hold'em (12 757 mängijat)

Lõppjärjestus ja auhinnarahad (USD)

1. Ranno "RukKuRuku" Sootla (Eesti) - 595 930

2. Paraskevas "Cantaloupe7” Tsokaridis (Kreeka) - 433 345

3. Joni Jouhkimainen (Soome) - 308 904

4. Andre "hwilson22" Figueiredo (Brasiilia) - 220 198

5. Arunas "AngryGoose" Sapitavicius (Leedu) - 156 964

6. Agate "bonerjamz69" Ose (Austria) - 111 890

7. Tom "Pik00rs" Delaine (Malta) - 79 759

8. Lai "fisherman90" Sisheng (Singapur) - 56 885

9. Ajay "Ross_Geller" Chabra (Kanada) - 40 529