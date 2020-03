Eesti pokkerimängijad asuvad internetis meistreid selgitama

Tiitlivõistlusi korraldava Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) juhatuse liikme Tanel Reisi sõnul on otsus tingitud COVID-19 pandeemiast ning Eestis kehtivast eriolukorrast.

„Kasiinod on suletud ning live-turniiride läbiviimine välistatud, ka pokkerisõpradel tasub kodus püsida. Varasemalt novembris toimunud OPEM aitab aga nüüd aega sisustada ning tubast meelelahutust pakkuda, täites ühtlasi live-turniiride puudumisest tekkiva tühimiku,“ selgitas Reisi.

Festivalile eelneb kuus 400-eurose auhinnafondiga ETPF-i liikmete freerolli, mis viiakse läbi 18-23. aprillil Betsafe’i, Coolbeti, Pafi, OlyBeti, Optibeti ja Unibeti pokkeritubades. Tiitlivõistlused algavad 24. aprillil ning vältavad kuni 4. maini. Eesti pokkerimeistrid selguvad 13 erinevas mänguformaadis, festivali viimasel päeval viiakse aga läbi eriline, 33-eurose osalustasuga meistrite turniir, mille võitjale tiitlit ei anta.

Turniirikavas on kõik populaarseimad Texas Holdem ning Omaha mänguformaadid. Esmakordselt OPEM-i ajaloos selgub võitja No Limit Holdem 5-Max Short Deck turniiril, mida mängitakse 36 kaardist koosneva pakiga.

Turniiride sisseostud on valdavalt 11 või 33 eurot, OPEM-i avaturniiril aga osalustasu puudub. Tiitlivõistlused kulmineeruvad 110-eurose sisseostuga põhiturniiriga, tavapäraselt on kavas ka peamiselt elukutselistele mängijatele mõeldud 333-eurose osalustasuga No Limit Holdem High-Roller.

OPEM-i läbiviimises osaleb kuus pokkerituba. Eraldi tarkvara kasutav Unibet korraldab kolm, Eestis eksklusiivselt GG-võrgustikku esindav Optibet aga neli turniiri. Ülejäänud seitse turniiri algavad üheaegselt neljas MPN-võrgustikku kuuluvas pokkeritoas, võimaldades valida mängimiseks kas Coolbeti, OlyBeti, Pafi või Betsafe’i.