Eesti pokkerikoondis asub jahtima võistkondlikku Euroopa meistritiitlit

Laur Sibold on suurepärane mängukaaslane, keda iseloomustab nii hea huumorisoon kui julge tegutsemine ka kõige keerulisemates olukordades. Kuigi Lauri tuntakse eelkõige showmehe ning ürituste eestvedajana, on ta tulnud ka Eesti pokkerimeistriks ning võitnud live-turniiridel kümneid tuhandeid eurosid. Saladuskatte all võib veel lisada, et tegemist on päris tugeva heads-up ning shorthand-mängu asjatundjaga. Lauda toob teda eelkõige hea tuju ning mõnus seltskond.

Herli Olop on üks selle kümnendi Eesti hinnatumaid pokkeripersoone, kes toimetab aktiivselt nii OlyBeti pokkeritoas kui mängudeportaalis Jokker.ee. See tähendab, et ta tunneb pokkerit läbi ja lõhki nii mängijana (on muuhulgas kahekordne Eesti pokkerimeister) kui ka mängude korraldajana. Herli hindab pokkeris võrdselt nii head seltskonda kui huvitavaid mängusituatsioone. Lauas ei otsi ta ülearu tähelepanu, kuid võib alati päris kaugele jõuda!

Marko Kolk on hariduselt matemaatik ning paistnud silma mitte ainuüksi pokkeris, vaid ka teistes mõttemängudes. Vahepeal polnud sellest värvikast vanameistrist päris mitu aastat nagu midagi kuulda...kuniks ta võitis 2016. aasta online-pokkeri Eesti meistrivõistlustel kaks turniiri ühe õhtu jooksul ning teenis mõistagi ka meistrivõistluste Aasta Mängija tiitli. Marko on kaval ning pisut ebatavaline, teda pole kellelgi kerge lugeda.

Kelly Limonova on Hispaanias elav ettevõtja, kellest sai selle kümnendi alguse Eesti üks kirkaim pokkerikomeet. Edu ning 2011. aasta Eesti parima naismängija tiitli tõi talle just "ebanaiselik" - agressiivne, jõuline ning kartmatu - mängustiil, mis muutis Kelly kõikidele konkurentidele väga ebamugavaks vastaseks. Kelly mängib aktiivselt pokkerit ka täna ning tema väsimatus, patriotism ning seltskondlikkus teevad sellest naisest ühe Eesti koondise peamise alustala.

Katti Järvsoo on kõva sporditüdruk, kes naudib võistlemist ning osaleb turniiridel suure kire ja entusiasmiga. Just suur võidutahe on aidanud Kattil tugevaks pokkerimängijaks saada ning kindel on seegi, et ükskõik kui raske olukord parajasti ka ei oleks - tema juba alla ei anna! Kattil on erinevatelt turniiridelt mitmeid kordaminekuid, samuti on ta tulnud Eesti meistriks ning võitnud Eesti Aasta Naismängija auhinna.

Marek Reinaas (võistkonna kapten) on alates 2010. aastast Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni president. Ta on edukas reklaamiärimees, keda tuntakse Eestis ka kolumnisti, saatejuhi ning poliitikuna. Kuna Marek on suurepärane suhtleja ning hea intellektuaalse huumorisoonega, pälvib tema öeldu või kirjutatu alati laia tähelepanu. Turniiripokker on Mareki üks paljudest hobidest ning eeldatavalt on ta tugev just meeskonnamängus.

Koondise tugiisikuna sõidab Kiievisse ka Tanel Reisi, ise küll kaasa ei mängi, kuid jälgib kõike kulisside tagant, aitab meie mängijaid nõu ja jõuga ning surub hea tahte märgiks ka konkurentidel kätt.