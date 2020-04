Eesti naispokkerimängija tegi tiitlivõistlustel ajalugu

Oma hiilgava karjääri esimese meistritiitli sai Müür 2017. aasta sügisel Pot Limit Omaha Hi-Lo mänguformaadis, mullu kevadel oli ta aga edukaim live-pokkeri Eesti meistrivõistluste (EMV) naisteturniiril. Eesti Turniiripokkeri Föderatsioon (ETPF) valis Müüri hiljem ka 2019. aasta Eesti parimaks naismängijaks.

„Eks see mäng mul tavapäraselt natuke üles-alla käis, olin ju vahepeal lausa välja kukkumas,“ muigas päevakangelanna, kuid tunnistas, et suutis lõppmängu siiski kindlalt kontrollida. „Olen väga õnnelik, sest vastas olid ju Eesti parimad naised, kõik supertugevad mängijad!“

Esikoht tõi sisse 474 eurot, poodiumi alumised kohad hõivanud Gina Akulinat ning Raili Laatsi premeeriti vastavalt 316 ja 239 euroga. Tuntud tegijatest jõudsid auhinnarahadesse ka Kristiina Sultangarejev-Tuder, Birgit Veber, Airin Pindis ja Katti Järvsoo.

ETPF-i juhatuse liikme Tanel Reisi sõnul selgub Eesti naistemeister juba alates 2010. aastast ning on mõeldud turniiripokkeri propageerimiseks õrnemast soost mängijate seas. „Kuna pokker on täiesti sooneutraalne mäng, võistlevad mehed ja naised ülejäänud turniiridel üheskoos. Suurema osa tiitlitest on võitnud küll mehed, kuid seda tänu arvulisele ülekaalule. Naised moodustavad pokkerimängijate üldarvust umbes 10-15%,“ selgitas Reisi.

Kümne aasta jooksul on kõikidele mängijatele avatud Eesti meistrivõistluste turniiridel kroonitud võitjaks kuus naismängijat – lisaks Catlin Müürile ka Kristi Kirs, Carmen-Elina Vist, Kairit Leibold, Katti Järvsoo ja Annika Haaviste. Neist viimane on võitnud koguni kaks avatud turniiri.

13 turniirist koosnevad tiitlivõistlused vältavad kuni 4. maini ning viiakse läbi ETPF-i ning Coolbeti, Pafi, OlyBeti, Optibeti, Unibeti ja Betsafe’i koostöös. Turniiridest saavad võtta osa kõik vähemalt 21-aastased Eesti residendid.