500 000 eurot garanteeritud: Olympic korraldab Tallinnas ajaloo suurima pokkerifestivali

Delfi Sport RUS

Kings of Tallinn pokkerifestival 2019 Foto: René Velli

Olympic Casino eestvedamisel toimub veebruaris Eesti kõigi aegade suurim pokkerifestivali Kings of Tallinn, mille värskelt avaldatud kavas on ligi 40 erinevat pokkerivõistlust ning esmakordselt on korraldajad põhiturniiri auhinnafondiks garanteerinud pool miljonit eurot.