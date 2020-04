OTSUSTATUD: ka pokkeri MM kolib internetti

SISUTURUNDUS RUS

OlyBet

Turniiripokkeri iga-aastane tippsündmus, Las Vegases toimuv World Series of Poker (WSOP) on määramata ajaks edasi lükatud, kuid alates 3. maist korraldatakse 100 miljoni dollarilise auhinnafondiga tiitlivõistlus maailma suurimas pokkerivõrgustikus GGPoker, mille strateegiliseks partneriks Eestis on OlyBet.