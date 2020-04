Olympic alustas strateegilist koostööd maailma suurima netipokkeri võrgustikuga

Olympic Entertainment Group alustas strateegilist koostööd maailma suurima netipokkeri võrgustikuga GGPoker, mis on nüüdsest OlyBeti keskkonna kaudu kättesaadav kõigile Eesti pokkerimängijatele.

OlyBeti juhi Veiko Krünbergi sõnul on GGPoker tõeline buumijärgse netipokkeri wunderkind. “Olles alguse saanud Aasiast ja tõusnud vaid loetud aastatega maailma netipokkeri äri tippu, ootab lähiajal Euroopas ja Põhja-Ameerikas lähiaastatel ees jätkuv hoogne kasv,” oli Krünberg veendunud.

Krünbergi kinnitusel hõlmab strateegiline koostöö võrgustikuga kõiki OlyBeti praeguseid ja tulevasi turge.

Pärast käivitamist Aasias aastal 2014 jätkus GGPoker pokkerivõrgustiku hüppeline kasv ning laienemine ka Kanadasse, Euroopasse ja mujale. Tänaseks on tegu pokkerivõrgustikest suurimaga, kus on keskmiselt ligi 30 000 üheaegset mängijat.

Hiljuti kuulutati välja, et uus netipokkeri MM-turniirisari WSOP Super Circuit toimub maikuus samuti just GGPokeri võrgustikus. Maikuu lõpuni toimub WSOP Super Circuit netipokkeri MMi võistlusseeria raames sadu tiitlivõistlusi ja kokku on nende auhinnafondina garanteeritud rekordilised 100 miljonit dollarit.

OlyBeti uus pokkeritarkvara on saadaval Windowsi ja Apple’i arvutitele, Androidi ning peagi ka iOS nutiseadmetele.