Käevõrud ja sõrmused - tipp-pokkeri hinnatuimad trofeed

Kõik kirkad ehted pole mõeldud ainuüksi daamidele. Pokkerimängija kõrgeimad tunnustused, MMi ehk Las Vegases peetava WSOP käevõrud jäävad turniirivõitjatel sel suvel välja jagamata, mis muudab aasta ihaldusväärseimaks trofeeks hoopis WSOP Super Circuit tšempionisõrmused. Juba sellest pühapäevast, 3. maist maailma suurimas netipokkerivõrgustikus GGPoker algaval festivalil saavad ka eestlased OlyBeti kaudu tiitliheitluses kaasa lüüa.

Pokkeri MMi ehk juba üle poole sajandi suvel Las Vegases peetava World Series of Pokeri ajalugu ulatub aastasse 1970, kui esimesed mängurid kogunesid Ameerikas turniiriformaadis pokkerilaudade taha võitjat selgitama. Kui WSOP esimestel aastatel anti välja vaid loetud arv käevõrusid, siis 1990. aastal oli käevõrude võitjaid Las Vegases 14 ning 2019. aastal juba koguni 90. Kusjuures 10 000 dollarilise osalustasuga põhiturniiri võitja, Saksamaalt pärit Hossein Ensan teenis mullu maailmameistritiitlile ja kuldsele käevõrule lisaks kopsakad 10 miljonit dollarit auhinnaraha.

Tänavune MM lükkub küll määramatuks ajaks edasi, ent 18 meistrisõrmust jagatakse siiski välja maikuu jooksul toimuval WSOP Super Circuit turniiriseeria käigus GGPoker netipokkeri võrgustikus, millele ka Eesti mängijad pääsevad ligi läbi OlyBeti. Kui WSOP auhinnafond on viimastel aastatel ületanud mistahes teise maailma spordivõistluse oma, siis sel korral garanteerivad WSOP Super Circuit korraldajadki auhinnarahadena uskumatuna tunduvad 100 miljonit dollarit.

Tippnimed valmis sõrmuste nimel heitlema

Maailma üks tuntuim pokkerimängija Daniel Negreanu ütles, et WSOP korraldajaid tuleb tunnustada otsuse eest tuua tänavune seeriavõistlus veebi. “Netipokkeri mängijad on kindlasti õnnelikud, et saavad võimaluse tšempionisõrmustele jahti pidada,” kommenteeris uudist Negreanu, kes kuulub GGPoker võrgustiku profitiimi koos selliste pokkerimaailma superstaaridega nagu Bertrand “ElkY” Grospellier ja Bryn Kenney.

Kui enim, koguni 15 käevõru WSOP turniirivõitude eest on teeninud pokkeriveteran Phil Hellmuth ning talle järgnevad võrdselt 10 trofeega sellised legendaarsed mängijad nagu Phil Ivey, Johnny Chan ja Doyle Brunson, siis Negreanu enda nimel on WSOP käevõrusid "kõigest" kuus.

Seda, et tšempioniks tulemine ei ole tänapäeval üldse lihtne, tõendab ilmekalt Negreanu tiimikaaslase, pokkeriga pisut hiljem algust teinud Bryn Kenney näide. Kuigi just Kenney juhib 2020. aasta aprilli seisuga maailmas enim live-pokkeriturniiridel auhinnaraha teeninud mängijate edetabelit 56 miljoni dollariga, on tal WSOP turniiridel õnnestunud tiitlini jõuda vaid ühel korral.

Nende GGPokeri profitiimi mängijate ja paljude teiste maailma pokkeritippude põnevat heitlust meistrisõrmustele on võimalik maikuu jooksul jälgida läbi OlyBeti ka eestlastel.

Lisaks olulisematele nö sõrmuseturniiridele toimub võistlussarja raames sadu pokkeriturniire, mille auhinnafondiks on kokku garanteeritud vähemalt 100 miljonit dollarit ning meistrisõrmuste lahingus on oodata ka kõigi aegade suurimat Eesti mängijate osavõttu.