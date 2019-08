Spordiennustus algajale: mis on mis?

Mõnikord küsitakse, kas (spordi)ennustus või kihlvedu on samad asjad? Jah, põhimõtteliselt küll – heal lapsel on lihtsalt mitu nime.

Spordivõistlustele ja erinevatele mängudele panustamine on aina kiiremini kasvav ning massidesse minev meelelahutus, kus oluline pole mängu pandud summa, vaid osavõtt. Spordiennustuses saab mängu panna ka 10 senti ja elada kaasa oma lemmiksportlase või -võistkonna edule.

Järgnevas artiklis selgitame lugejatele kõige olulisemaid spordiennustuse mõisteid ning panustamist üsna rohujuure tasandil. Eelkõige on artikkel mõeldud päris algajatele, kes soovivad lihtsat infot selle kohta, kuidas ennustamine käib ning millega tuleks panustamise juures arvestada.

Kihlvedu või spordiennustus?

Tuleb aga arvestada, et lisaks spordile võimaldatakse ennustada ka mitmete muude sündmuste – näiteks lauluvõistluste, valimiste või telesaadete – tulemusi.

Korraga saab ennustatada nii ühe kui mitme sündmuse tulemust. Ühe sündmuse raames tehtud ennustused võivad olla kas üksteist välistavad (omavahel kohtuvad jalgpallimeeskonnad ei saa mõlemad seda kohtumist võita) või mittevälistavad (näide: esimene ennustus – Island võidab jalgpallis Rootsit, teine ennustus – Island lööb selles mängus kaks väravat, kolmas ennustus – Rootsi saab selles mängus rohkem kollaseid kaarte).

Oluline on teada, et kihlveokontor ehk teisisõnu spordiennustust pakkuv ettevõte on eelkõige panuste vahendaja ning klient ei panusta mitte kihlveokontori vastu (nagu näiteks kasiinos), vaid nende kasutajate vastu, kes ootavad teistsugust tulemust kui tema. Seejuures teab vaid kihlveokontor, kes ja millele panustas.

Näide: 100 inimest ennustab, et järgmine Eesti president on Marina Kaljurand, 50 prognoosib edu Kaja Kallasele, 30 aga hoopis kellelegi kolmandale.

Tuleb meeles pidada, et ühele suurele spordisündmusele (näiteks jalgpalli Meistrite Liiga finaalile) tehakse üle maailma kümneid miljoneid panuseid. Selge see, et nad kõik ei lähe kunagi ainult ühe meeskonna võidule, vaid on üsna hajuvad.

Mida tähendab spordiennustuse koefitsient?

Koefitsient on spordiennustuses üks olulisemaid numbreid. See näitab seda, kui palju suurem summa laekub sinu spordiennustuse kontole, kui ennustus peaks täppi minema. Näiteks tehes 10-eurose panuse ennustusele, mille koefitsient on 1,30, saad õige ennustuse korral tagasi 10 korda 1,3 ehk 13 eurot.

Koefitsiendi teine oluline omadus on see, et see muutub. Olles oma panuse teinud ja ennustuse kinnitanud, sinu ennustuse koefitsient enam ei muutu. Küll aga võib järgnevatel ennustustel olla juba teine koefitsient. Koefitsientide muutumisel on tavaliselt kaks peamist põhjust – olulised sündmused ja tehtud panused.

Sündmuste all mõeldakse kõike seda, mis võib mõjutada sportlase/meeskonna sooritusvõimet, väljakut, rada või kogu võistluskeskkonda. Näiteks kui mängueelsel jalgpallitreeningul saab põhiväravavaht vigastada, mängib kogu tiim ebakindlalt, sest väravasse võib minna vähekogenud asendaja. Samas kui koduväljakule tuleb kaasa elama tuhandeid fänne, siis mängib meeskond seal kindlasti natuke paremini.

Teiseks peamiseks koefitsiendi muutumise põhjuseks on tehtud panused. Lihtsamalt öeldes, iga võidu või kaotuse poolt tehtud panus muudab järgmise ennustaja jaoks nii võiduennustuse kui ka kaotusennustuse koefitsienti.

Mis vahe on üksik-, mitmik- ja süsteempanusel?

Kihlveo kõige lihtsam ning ka enimkasutatavaim panustamise vorm on üksikpanus, mis tähendab ühe kindla tulemuse ennustamist. Näiteks ennustab mängija, et tänases kossulahingus alistab BC Kalev/Cramo TÜ Rocki VÕI Ronaldo lööb homses Meistrite Liiga kohtumises vähemalt ühe värava VÕI Anett Kontaveit võidab sel nädalal toimuva Dubai tenniseturniiri.

Üksikpanus võidab juhul, kui konkreetne ennustus osutub õigeks. Kui mängija panustab 5 eurot koefitsiendiga 3,0 sellele, et Ronaldo lööb homses Meistrite Liiga kohtumises vähemalt ühe värava, siis ta ...

võidab 15 eurot (netokasum 10 eurot), kui Ronaldo lööb vähemalt ühe palli VASTASE väravavõrku;

kaotab algpanuse 5 eurot, kui Ronaldo tuleb küll platsile, kuid VASTASE väravasse palli ei löö (võimalik omavärav ei lähe mõistagi arvesse);

saab tagasi algpanuse 5 eurot, kui Ronaldo ei tule platsile (näiteks vigastuse või haigestumise tõttu). Seda viimast tasub siiski kontrollida – sageli on tingimused kihlveokontorite ja spordialade lõikes erinevad ning mõnikord võib see tähendada ka automaatset kaotust.



Mitmikpanuse korral ennustab mängija korraga mitme üksteisest sõltumatu sündmuse tulemust Kõikide valitud panuste koefitsiendid korrutatakse ning mängija võidab juhul, kui kõik tehtud panused lähevad täppi. Üheainsa ebaõnnestumise korral kaotatakse kogu panus.

Mitmikpanused tehakse tavaliselt suurte võitude jahtimiseks, kuid mõnikord ka olukorras, kus soovitakse teenida maksimaalset tulu mitmelt madala koefitsiendiga mängult.

Mängueelsete ja live-panuste peamised iseärasused

Mängueelne panustamine toimub alati enne sündmuse algust. See võidakse avada juba mitu kuud, erandjuhtudel ka rohkem kui aasta enne sündmuse lõpliku tulemuse selgumist. Mõnikord pakuvad kihlveokontorid väga madalate koefitsientidega panuseid sündmustele, mille toimumise tõenäosus on sama kindel kui see, et kolmapäeva järel tuleb neljapäev.

Samas on ka sündmusi, mille „turg” avatakse alles vahetult selle toimumise eel, seda reeglina maailma mastaabis vähemtähtsate sündmuste korral. Selle all tuleb mõista, et kui UEFA Meistrite Liiga on selgelt esimese kategooria sündmus, siis Eesti Premium Liiga jääb üsna tagaplaanile. Nii on Meistrite Liiga koefitsiendid teada reeglina juba vahetult pärast loosimist, Eesti vutiliiga omad aga pahatihti alles mängupäeva hommikul (kui üldse).

Live-panustamist ei pakuta üldjuhul pikka aega vältavatele sündmustele (näiteks USA presidendi valimised), vaid neile, kus tulemus võib sisuliselt igal ajahetkel muutuda. Väga populaarne on live-panustamine näiteks jalgpalli-, korvpalli- või tennisematšidele, kus tulemus (mitte ainult üldskoor, vaid ka näiteks kollaste kaartide, serviässade või lauapallide arv) võib igal hetkel muutuda.

Live-panuste koefitsiendid põhinevad nii mängueelsel ootusel, hetkeseisul kui ka sündmuse lõpuni jäänud ajal. Kui kossuväljakul kohtuvad näiteks Eesti ja Leedu koondised, on mängueelne favoriit kindlasti Leedu. Kui aga mängida on kümme minutit ning mängu selle ajani domineerinud Eesti juhib kümne punktiga, võivad tõenäosused olla juba üsna võrdsed. Kui aga lõpuni on üks minut ning Eesti endiselt kümne silmaga peal, on selged soosikud juba meie mehed.

Kui suur on minu võimalik võit ja kui palju ma võin kaotada?

Õnnestunud ennustuse korral: väljamakse suurus = tehtud panus x koefitsient. Kasutatakse ka mõistet netokasum, milleks on saadud võit – tehtud panus. Ebaõnnestunud ennustuse korral kaotab mängija enda tehtud panuse koefitsiendist sõltumata.

Allikas: www.jokker.ee

