Õnnemäng rulett on mõeldud tarkadele

Rulett on kasiinomäng, mis on saanud oma nime prantsuse keelest, kus sõna rulett tähendab väikest ratast. Mängu sünniajaks peetakse laias laastus 18. sajandit. Tegemist on tarkadele inimestele mõeldud õnnemänguga, mille reeglid on üsna lihtsad.

Ruletimängijad saavad mängus panuseid teha kas ühele kindlale arvule või värvile, aga ka paaris- või paaritule arvule. Samuti saab teha panuseid arvugruppidele ehk näiteks sellele, kas pallikeerutuse tulemus on kõrge (19–36) või madal (1–18).

Ruletimängu alguses tõmbab krupjee ruletiratta käima ning lükkab valge pallikese ruletirattale vastupidises suunas liikuma. Pall kaotab mõne aja pärast inertsi ja kukub mõnele ruletilaua sektorile, peatudes ühel punasel või mustal taskul, mida on vastavalt mängu liigile kokku 37 (Prantsuse või Euroopa rulett) või 38 (Ameerika rulett).

Mis vahe on Euroopa ja Ameerika ruletil?

Euroopa ruleti mängulaual on 18 punast ja 18 musta numbrit ning üks roheline 0. See tähendab, et Euroopa ruletis on maja eelis 2,7%, mis teeb sellest statistiliselt ühe kõige mängijasõbralikuma kasiinomängu.

Ameerika ruleti mängulaual on aga lisaks nullile ka topeltnull. See tähendab, et mängulaual on üks ruut rohkem kui Euroopa ruletis. See mõjutab loomulikult ka mängija võidutõenäosust ja tõstab maja eelise 5,26 %-ni.

Suurimad ruletivõidud

Inglasest programmeerija Chris Boyd otsustas 1991. aastal raha koguma hakata, et see kõik Las Vegase kasiinos korraga mängu panna. Nii oligi ta kolme aasta pärast kokku kogunud 220 000 dollarit. Binion's Horseshoe Clubi nimelises kasiinos tõsteti ekstra Boydi jaoks vaid üheks õhtuks ruletilaua limiit 100 000 dollarilt 220 000 dollarile, et mees saaks oma mängu ära mängida.

Boyd pani panuse punasele ja pärast ruletiratta keerutust langes kuul punasele seitsmele. Mees oligi 220 000 dollarit juurde võitnud. Pärast nii õnnelikku mängu lubas Boyd, et see on nii tema kasiinokarjääri algus kui ka lõpp – rohkem mees kasiinodes ei mänginud!

Kohe pärast Boydi suurt võitu Horseshoe Clubi kasiinos tahtis sama mudelit kopeerida juba tuntud hasartmängur Ashley Revell. Mees müüs maha kõik, mida ta omas, ja suutis kokku ajada 137 000 dollarit. Las Vegases tegi ka Revell panuse ühele värvile ja võitis sarnaselt oma kolleegile! Võidetud raha eest avas Revel aga isikliku pokkerisaidi.

Kolmas „suur” ruletimängija on mees nimega Joseph Jagger, kes uskus, et iga ruletilaud on eriline, sest on natukene – imevähe, kuid siiski – kuhugi poole kaldu ning see tähendab, et mingite numbrite ja värvide võiduvõimalus on suurem. Mees analüüsis koos oma meeskonnaga Monte Carlo kasiinodes ruletilaudu, tabas ära, mismoodi need töötavad, ning võitis tänu oma analüüsivõimele hiigelsummasid. Seetõttu on Jagger tuntud ka kui "The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo".

