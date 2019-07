Kuulsuste pokkerilaud: millised staarid mängivad kaarte?

Pokker on mäng, mida võivad mängida kõik inimesed, kellel on arusaamine sellest, mis kaardid pakist välja laotakse. Samuti saab pokkerit mängida kõikjal, kus vaid tuhin peale tuleb: alates glamuursest ja kuldsest kasiino tagaruumist kuni piknikulina, kitsa rongikupee või koduköögini. Vaja on inimesi, kaarte ja tahet mängida.

Kui aga rääkida glamuurist ja kullast-karrast, siis paljud maailma kuulsaimad näitlejad, sportlased ja muusikud on pokkeri mängimises väga kibedad käed. Tutvustame neist viit.

Ben Affleck

Üks kuulsamaid nimesid selles nimekirjas on Batmani kehastaja, kes on eduka näitleja, režisööri ja stsenaristi töö tulemusel viinud koju kaks Oscarit ja kolm Kuldgloobust. Lisaks edukale tööle filmivallas on Affleck ka aktiivne pokkerimängija, kes astub tihti üles WSOP turniiridel ja on võitnud näost näkku turniiridel kokku üle poole miljoni dollari. Et hobi ei oleks lihtsalt ajaveetmine, vaid tooks ka edu, on Affleck saanud õpetust kahelt oma ala professionaalilt: Annie Duke’ilt ja Amir Vahedilt.

2004. aastal võitis Affleck California osariigi pokkeri meistrivõistlused ja tabloidid on ammu kirjutanud sellest, et just suur armastus kaartide vastu purustas mehe teise abielu Jennifer Garneriga. Peale selle oli Affleck väidetavalt osaline ka 2010-ndate alguses Hollywoodis toimunud kõrgete panustega pokkerimängudes – mängudes, millest räägib paar aastat vana film „Molly mäng”.

Matt Damon

Näitleja jõudis pokkerini oma esimese karjääri kaudu: nimelt astus Damon peategelasena üles filmis „Rounders”, mida peetakse tänaseni üheks parimaks pokkerifilmiks maailmas. Damon läks teemasse aga väga sisse, mängides kogemuste saamiseks enne filmi pokkerilaudades maha 25 000 omaenese raskelt teenitud dollarit. Pärast filmi on mees siin ja seal ikka pokkerilauda sattunud, mängides ka WSOP turniiridel.

Jennifer Tilly

Filmist „Liar Liar” tuntud Tilly on sellest nimekirjast ja üldse kuulsustest üks kõvemaid pokkerimängijaid. Nunnu ja süütuna näiv naine on tugev enamikus pokkeri versioonides. Tilly on ainus mittepokkerimängijast kuulsus, kes on võitnud WSOP käevõru ja kellel on võite rohkem kui 750 000 dollari jagu. Tilly läks mingil hetkel mängu nii sisse, et pokker meeldis talle rohkemgi kui näitlemine. Naise mõtted liikusid vahepeal isegi professionaalseks kaardimängijaks hakkamise suunas. Tilly jäi aga näitlemise juurde, mängides siiski väga tihti ka pokkerit.

Jason Alexander

Kultusseriaalis „Seinfeld” mänginud Jason on üks tuntumaid kuulsusi pokkerilauas ning on peaaegu alati kohal kõikidel televisioonis ülekantavatel WSOP turniiridel. Tegemist on näitlejaga, kes võtab pokkerit äärmiselt tõsiselt ega anna iial käest võimalust seda turniiridel mängida. Peale selle on Alexander ka tõsine online-pokkeri mängija. Väidetavalt armus mees pokkerisse juba keskkoolis ning on oma mängu parandamiseks võtnud tunde 15-kordselt WSOP tšempionilt Phil Hellmuthilt.

Tobey Maguire

Järgmine kord, kui satute Las Vegasesse turniiripokkerit mängima, võib juhtuda, et istute samas lauas Ämblikmehega. Te ei pruugi teda aga ära tunda, sest ta mängib oma alter ego Tobey Maguire’i nime all. Maguire on pokkerit mänginud turniiridel ja online-kanalites juba 2004. aastast ning mees on ambitsioonikas ja kärme õppija.

Väidetavalt kuulus ka Maguire seltskonda, kes 2010-ndate alguses salaja kõrgete panustega pokkerit mängis. Välja on tulnud kinnitamata infot, et Maguire võitis neil turniiridel kokku 30 kuni 40 miljonit dollarit, mis muudab mehe kõigi aegade suurimaks võitjaks pokkeris.