Daniel Negreanu, maailma enim võitnud pokkerimängija

Daniel Negreanu on andekas pokkerimängija, kes on võitnud kuus World Series of Pokeri (WSOP) käevõru ja kahel korral World Poker Touri. Kuuldavasti on Negreanu üks maailma mõjuvõimsamaid pokkerimängijaid.

Rumeenia juurtega Negreanu sündis Kanadas Torontos, kuhu vanemad olid põgenenud eesmärgiga pakkuda pojale paremat elu. 16-aastaselt hakkas Negreanu hasartmängude vastu huvi tundma. Talle meeldisid numbrid ja loogika ning ta tundis, et see on just talle sobiv ala. Negreanu jättis kooli pooleli ning hakkas mängutubades ja heategevuslikel pokkeriüritustel endast poole vanemate mängijatega pokkerit mängima. Ta mitte ainult ei osalenud, vaid ka võitis turniire, suurendades nii rahasummat, mida pokkerimängus kasutada.

Loomult võistlushimuline Negreanu soovis kogu hingest mängida säravas Las Vegases, hasartmängude maapealses paradiisis. Unistus täitus, kui ta sai 21-aastaseks. Las Vegases avastas ta, et sealsed säravad kasiinod on hoopis teist masti kui Toronto heategevuslikud kasiinod. Seal kaotas ta kogu oma pokkeriraha üsna kiiresti. Võitlejana ei loobunud ta aga soovist Las Vegases mängida ja nii ta kahe linna vahel pendeldaski – võitis Torontos ja kaotas Las Vegases.

Negreanu meeletu võistlushimu pani ta tundide viisi harjutama ja oma mängu viimistlema, et tal oleks reaalne võimalus Las Vegases maja võita. 1997. aastal tuli soovitud läbimurre: Foxwoods World Pokeri finaalis nimetati Negreanu parimaks mängijaks. 1998. aastal osales ta esimest korda üritusel World Series of Poker. 23-aastaselt sai temast noorim pokkerimängija, kes on võitnud WSOP käevõru. Sellest tuletati ka tema hüüdnimi Kid Poker. Teise käevõru võitis ta 2003. aastal.

Negreanu pokkerikarjääri parimaks aastaks võib pidada 2004. aastat, kui ta osales 11 finaallauas ja võitis kolmanda käevõru. Kokku ulatusid tema tolleaastased võidud pea 4,5 miljoni dollarini. Suurepärased mängutulemused tõid talle ka aasta pokkerimängija tiitli.

Toreda ja avatud iseloomuga Negreanul on palju andunud fänne ning seetõttu oli üsna kerge teha otsus ärilisi horisonte laiendada. 2007. ja 2008. aastal andis ta välja kaks põhjalikku pokkeriõpikut: „Hold’em Wisdom for All Players” ja „Power Hold’em Strategy” ning ta valiti ka Team PokerStarsi liikmeks. See oli tema jaoks täpselt õige väljund, mida ta oodanud oli. Negreanu on siiani PokerStarsi reklaaminägu ja esindaja kogu maailmas.

2004. aasta võitude kõrval peetakse Negreanu karjääri parimaks 2013. aastat, mida ta alustas võiduga WSOP Aasia võistlusel, jäi seejärel Austraalias teiseks ja võitis siis WSOP sarjas järjekordse käevõru. Ühtlasi valiti ta aasta parimaks mängijaks. 2013. aasta lõpetas Negreanu karjääri suurima võidusummaga.

Eelmist aastat võib heaks pidada tulemuste, kuid mitte võitude poolest. Negreanu võitis turniiridel küll üle kahe miljoni dollari, kuid turniiridel osalemiseks on ta kulutanud sellest rohkem, mistõttu võib öelda, et aasta lõppes miinusega. Võiks ju arvata, et PokerStarsi ja Poker Centrali sponsorlus katab kõik mängule tehtavad kulutused, kuid Negreanu soovib eri rahakotte lahus hoida – ta mängib ainult rahaga, mille ta ise võitnud on. Sellest hoolimata on ta siiani maailma enim teeniv pokkerimängija, kelle nimel on 35,3 miljoni dollari väärtuses turniirivõite.

