VIDEO | NFL-is puhkes massikaklus, oodata on liiga ajaloo pikimat mängukeeldu

Kaose algatas Brownsi kaitsemängija Myles Garrett, kes kaheksa sekundit enne kohtumise lõppu tõmbas murule pikali vastaste mängujuhi Mason Rudolphi, tiris ta peast kiivri ning andis sellega kaitsetule mehele vastu pead. Garret teenis kohtunikelt eemaldamise, kuid sellega tema karistamine kindlasti ei piirdu.

Steelersi mängumees Maurkice Pouncey, kes samuti massikakluse tulemusena teistest varem duširuumi pidi siirduma, ütles, et Garrett "võinuks Rudolphi tappa". "Mis siis, kui ta oleks teda meelekohta tabanud?" küsis Pouncey.

Garrett väljendas mängujärgsetes intervjuudes kahetsust. "See, mida ma tegin oli häbiväärne ja rumal. Ma tegin vea. Kaotasin enesevalitsuse ning see läheb kõik minu kaela. See teeb meie meeskonnale veel kõvasti haiget," on mees juba leppinud pika mängukeeluga.

Portaal ESPN nimetab Garreti tegu peaaegu kuriteoks ning kutsub liiga juhte üles määrama pikimat mängukeeldu, mis väljakul toime pandud teo eest kunagi on antud. Hetkel hoiab seda rekordit enda käes 2006. aastal vastast kiivriga näkku löönud Tennesse Titantsi kaitsemängija Albert Haynesworth, kes jäeti pealtvaatajaks viieks kohtumiseks.

Varem ja ka hiljem on NFL määranud ka pikemaid karistusi, kuid kõik need on apellatsioonikomisjoni poolt lühendatud või sootuks tühistatud. Tänavu 30. septembril määrati Oakland Raidersi mängijale Vontaze Burficti kaasmängija elu ohtu seadmise eest 12-mänguline keeld, kuid see karistus pole veel apellatsioonikomisjoni laualt läbi käinud.

Ka viiemängulise rekordi üle trumpamine lõpetaks Garretti hooaja, sest Brownsil on jäänud käesoleval põhihooajal pidada vaid kuus kohtumist.