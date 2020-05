VIDEO | Avaldati kaadrid endise Ameerika jalgpalluri vahistamisest. Politsei kahtles, kas mees üldse elus on

McFadden vahistati 2019. aasta jaanuaris Texases. Väljaande TMZ poolt avaldatud videost on näha, et mees ei näidanud esmapilgul elumärke, sest oli rooli taha magama jäänud. Üks politseinikest küsis, mees üldse elus on.

Äkitselt hakkas tema auto liikuma ning politseinikud sattusid paanikasse. Õige pea jäi masin seisma restorani seina vastas. Ohvitserid purustasid autoklassi ja üritasid endist jalgpallurit välja tirida. Selle käigus ärkas McFadden üles ning osutas vastupanu, alludes korraldustele alles siis, kui politseinikud relvad ja taserid välja võtsid.

Viimati 2017. aastal Dallas Cowboysi ridadesse kuulunud McFaddenile määrati veebruaris nelja päeva pikkune vanglakaristus.