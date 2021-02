VIDEO | Aston Kutcher süüdistab Mila Kunist varguses ning teised säravad Super Bowli miljonireklaamid

Tegemist on USA-s ja ka mujal maailmas tohutu telesündmusega, mida jälgitakse ligi 130 riigis. Just seetõttu, et Super Bowl on Ameerikas mitte ainult vaadatavaim spordisündmus vaid üldse suurim üritus, pingutavad ka sinna reklaami ostvad firmad oma klippide tootmisel tavapärasest rohkem. 30 sekundit reklaamieetrit maksab ettevõtetele 5,5 miljonit dollarit.

Aastast aastasse näitlevad seal Hollywoodi tipptähed. Tänavugi võib reklaamides näha näiteks elukaaslasi Aston Kutcherit ja Mila Kunist, Martha Stewartit, John Travoltat ja tema tütart Ellat, kuid ka muusik Lenny Kravitzit ja NFL-i enda superstaare Peyton ja Eli Manningut.

Koroonapandeemia pole seda superreklaamide valdkondagi puutumata jätnud. Näiteks ei ostnud esimest korda 37 aasta jooksul Super Bowli reklaami õlletootja Budweiser, kes panustab oma raha pigem koroonaviiruse vaktsiini teadlikuse tõstmisse. Eemale jäävad oma tähtsaimate toodetega ka sellised suurfirmad nagu Coca-Cola ja PepsiCo, viimane toetab siiski poolajašõud ning on reklaamides esindatud Mountain Dew ja Frito-Lay.

Tänavuse Super Bowli otsustas vahele jätta ka Hyundai Motor America, kes eelmisel aastal oma vaimuka reklaami eest palju kiita sai, kirjutab Bloomberg.

"Kuus kuud tagasi me veel ei teadnud, mis seis Super Bowliga veebruaris on. See oli suur asi, millele panused panna," ütles Hyundai Motor America turundusjuht Angela Zepeda.

