Vabaagent Hunt läheb end näitama endisele koduklubile Bengalsile

Hundi vastu hakkasid huvi tundma mitmed meeskonnad ja nii lähebki ta lähipäevil ennast näitama Cincinnati Bengalsile, kelle koosseisus mängis aastatel 2013 – 2016, misjärel siirdus kolmeks hooajaks Indianapilis Coltsi ja tänavu Saintsi.

Bengalsil pole sel hooajal eriti hästi läinud – kirjas on võit, viik ja kolm kaotust ning AFC põhjadivisjonis ollakse neljandad ehk viimased. Samuti on Belgalsi kaitseliin üsna räsitud – mitmed mehed on vigastustega audis, mistõttu kuluks Hundi abi neile marjaks.