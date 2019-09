USA perepoeg tappis oma ema ja NFL-is mänginud isa

1978. aasta NFL-i draftis üles korjatud endine kaitsemängija kandis karjääri jooksul New Orleans Saintsi, New York Jetsi ja Minnesota Vikingsi särki.

Bennett ja tema abikaasa Carol leiti oma Long Prairie kodust surnuna 21. augustil. Politseisse helistas perekonna sõber, kelle kõnedele ja sõnumitele polnud paar päeva otsa vastanud. Perepojale Dylanile esitati mõrvasüüdistus kaks päeva hiljem.

Dylan oli pärast mõrva võtnud ema auto ja sõitnud Ohio osariiki Columbusesse, kus ta istus lennuki peale ja lendas Mehhikosse Cancuni. Barry Bennett oli Todd County piirkonna šeriffile 2018. aasta detsembris öelnud, et Dylan, kes on ka vaimuhaiglas ravil olnud, on rääkinud oma vanemate tapmisest.