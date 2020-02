Super Bowli võitnud NFL-i kiireim mängija tahab pääseda Tokyo olümpiale

25-aastane Hill on NFL-i kiireim mängija. 18-aastaselt jooksis ta keskkoolis 200 meetrit ajaga 20,14, mis on tervelt kümme sajandikku parem kui tänavune olümpianorm. 100 meetrit on ta tuule abiga jooksnud 9,98-ga.

"Loodetavasti püsin ma pärast hooaega tervena ja mu pea püsib selgena. Sellisel juhul tahan ma tõesti proovida pääseda mõnda olümpiameeskonda. Võibolla proovin osa võtta aprillis Penn Relays võistluselt (maailma mainekaim teatejooksude võistlus - toim). Äkki saame jalgpalluritest tiimi kokku ja näitame kergejõustiklastele, et me tegime ka seda keskkoolis ja suudame seda siiani," rääkis Hill.

Suurimaks takistuseks peab Hill aga kehakaalu. "Asi on selles, et ma kaalun praegu umbes 88 kg. Keskkoolis, kui ma jooksin 9,9-ga, kaalusin ma 79 kg. Peaksin selleks kogu oma dieeti muutma ning muutma ka kõike seda, mis mind siiani on toonud, kus ma praegu olen," ütles ta.

56 aastat tagasi toimunud esimestel Tokyo olümpiamängudel võitis 100 ja 4x100 meetris kulla ameeriklane Bob Hayes, kes hiljem proovis kätt Ameerika jalgpallis Dallas Cowboysi ridades. Hayes on ainus mees, kes suutnud võita nii olümpiakulla kui ka Super Bowli meistrisõrmuse.

Teistpidi, Ameerika jalgpallurist olümpiasportlaseks on suutnud end murda vaid Jahvid Best, kes mängis 2010.-2013. aastane Detroit Lionsis ning osales 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial oma isa kodumaa St. Lucia lipu all. Ta jooksis 100 meetrit 10,39-ga, kuid eelvõistluselt poolfinaali ei pääsenud.