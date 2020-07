Skandaal NFL-is: 15 naist süüdistavad endisi kolleege ahistamises

Selles nimekirjas on ka mitu kõrgel kohal olnud meest, näiteks endine klubi personalijuht Alex Santos, endise personalijuhi assistent Richard Mann II ning organisatsiooni asepresident Larry Michael. Kõik kolm lahkusid kõnealusest klubist eelnevatel nädalatel.

“Sellised süüdistused on tõsised, häirivad ja vastuolus NFL-i väärtustega,” teatas Ameerika jalgpalliliiga reede hommikul oma ametlikus väljaandes.

“Kõikidel NFL-i liikmetel on õigus töötada keskkonnas, kus nad tunnevad end turvaliselt. Washingtoni klubi on palganud organisatsioonivälise uurija, kes selgitab välja kõnealuse probleemi kõik asjaolud. Klubi on teinud selgeks, et nad teevad juurdluses täielikku koostööd. Me kohtume advokaatidega peale juurdlust ning arvestame kõiki avastatud fakte,” kirjutas NFL oma teadaandes.

Klubi avaldas oma kommentaarid The Washington Postis. “Washingtoni Redskinsi meeskond võtab süüdistusi väga tõsiselt. Me ei võta hetkel sel teemal rohkem sõna, sest klubi ootab ära juurdluses avastatud asjaolud. Peale seda teeme omapoolse pöördumise,” kirjutas meeskond.

Seksuaalse ahistamise süüdistused pärinevad ajavahemikust 2006-2019. 15 naisest on hetkel aint üks astunud meedia ette. Tema sõnade kohaselt on neile teada, et ohvreid on olnud rohkem, kuid mitmed on allkirjastanud klubiga vastavad lepingud, mis keelavad neil sellega avalikkuse ette tulemisest.

Exclusive: Fifteen women who worked for Redskins allege sexual harassment by former scouts and members of owner Daniel Snyder’s inner circle https://t.co/MwMTOFupF9 — The Washington Post (@washingtonpost) July 16, 2020