Seksuaalse ahistamise ohvriks langenud NFL-i jalgpallur kaebas lennufirma kohtusse

Kohtuasi anti sisse esmaspäeval Los Angeleses. Juhtum olevat aset leidnud 10. veebruaril lennul, mis suundus Los Angelesest Newarki. NFL-i mängija, kes kohtu dokumentides on nimetatud kui John Doe 1 ja kes ajalehe New York Posti andmetel on pärit New Jerseyst ning veel üks mees ütlesid, et naine tegi neile "mitu soovimatut seksuaalset lähenemiskatset" enne kui lennusaatjad ta teisele istekohale paigutasid.

Teine mees, keda nimetatakse John Doe 2-ks, istus Ameerika jalgpalluriga samas reas. Oma kohtuasjas väidavad mehed, et lennuki personal ei võtnud tarvitusele vajalikke meetmeid, kui nad ebameeldiva reisija suhtes juba mitu kaebust olid teinud. Kohtu paberite järgi olevat naine olnud ebakaines olekus ja teinud jalgpalluri suhtes mitmeid lähenemiskatseid, näiteks masseerinud tema jalgu ja teda ka käperdanud. Samuti olevat naine ühel meestest rebinud eest näomaski.

Mehed tahavad saada lennufirmalt kompensatsiooni ning nõuavad firma rahalist karistamist. Oma kohtuasjaga tahavad nad näidata, et ka mehed võivad seksuaalse ahistamise ohvirks langeda ning selline asi võib juhtuda kõigiga sõltumata nende soost, rassist ja välimusest.