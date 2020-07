"Punanahad" enam ei sobi. 87-aastast Ameerika jalgpallimeeskonda survestatakse nime vahetama

Eile ühines nendega ka klubi staadioni nimisponsor FedEx, kes maksis 1999. aastal Marylandis Landoveris asuva FedEx Fieldi staadioni nimeõiguste eest 205 miljonit dollarit.

Ekspertide ja advokaatide sõnul on Redskins sõnastiku järgi rassiline määratlus.

Lisaks staadioni nimele ja sponsorlussuhtele on FedExi juhatuse esimees Frederik Smith ka klubi vähemusosanik. Enamusosanik Daniel Snyder pole aga alates 1999. aastast, mil ta klubi ostis, näidanud mingit soovi nimevahetus läbi viia, kuigi viimastel aastatel teda selles suunas on survestatud.

Sponsorite surve all võib Snyder aga siiski murduda. Klubi investorid saatsid sel nädalal FedExile, Pepsile ja teistele sponsoritele kirja, milles palutakse nimevahetust nõuda. FedEx reageeris neist kõige kiiremini.

Neljapäeva õhtul eemaldas rõivatootja Nike oma online-poodidest kõik Redskinsi tooted.

Eelmisel nädalal eemaldas Redskins oma Kuulsuste Ringist meeskonna rassistliku asutaja George Preston Marshalli nime ning klubi endiselt kodustaadionilt RFK Stadiumilt tema monumendi.

Ka Washington D.C. linnapea Muriel Bowser on öelnud, et meeskonna nimi on neile Washingtoni tagasi kolimisel takistuseks. Praegune rendileping FedEx Fieldiga aegub 2027. aastal ning uue staadioni ehitusel peetakse läbirääkimisi Washingtoni, Virginia ja Marylandiga.

Washington Redskins asutati 1932. aastal Boston Bravesina, 1933.-1936. aastani kandis meeskond nime Boston Redskins, 1937. aastast on tegutsetud Washington Redskinsina.