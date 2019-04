Prostitutsiooniskandaali sattunud jalgpalliklubi omaniku seksivideo tehakse kohtu poolt avalikuks

77-aastane Kraft sai süüdistuse, sest maksis veebruaris Floridas asuvat massaažisalongi Orchids of Asia Day Spa külastades seksiteenuste eest. Nimetatud salong oli Patriotsi omaniku külastuse ajal politsei jälgimise all ning prokuröri käsutuses on video, millel kaks naisprostituuti masseerivad Krafti suguelundit.

Krafti advokaadid palusid kohtunikul videot mitte avalikustada, sest see tõestusmaterjal on nende sõnul "sisuliselt pornovideo". Kohus otsustas nende taotlust mitte rahuldada ning 29. aprillil tehakse video avalikuks. Prokurör kinnitas, et videot töödeldakse enne avalikustamist sel viisil, et pornograafiline sisu hägustatakse.

Kraft oli üks mitmesajast inimesest, kes sai veebruarikuus süüdistuse pärast politsei suurt operatsiooni, millega paljastati prostitutsiooniäri Florida massaažisalongides ja spaades.

Kuulsa jalgpalliklubi omanik esitas eelmisel kuul avaliku vabanduse. "Mul on tõesti väga kahju. Ma tean, et tegin tõsiselt haiget ja valmistasin pettumuse oma perekonnale, lähematele sõpradele, kaastöölistele, fännidele ja kõigile teistele, kes minust lugu peavad," vabandas Kraft kirjalikus pöördumises.