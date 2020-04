Politsei vahistas alaealisele seksi eest maksnud endise Ameerika jalgpalli staari

Smith pääses kella 22 ajal 50 000-dollarilise kautsjoni eest vabadusse. Talle esitati süüdistus 17-aastaselt tüdrukult seksi ostmises eelmise aasta augustis oma kodus. Võimudel olevat tõendeid - sealhulgas helisalvestised ja DNA - mis tõendavad, et ta pakkus alaealisele tüdrukule seksi eest 200 dollarit.

Väidetav ohver kasutas enda sõnul Smithilt saadud raha rasestumisvastaste vahendite ostmiseks. Lisaks nimetatud vahejuhtumile olevat nad seksinud ka mehe Cadillacis, millega ta tüdruku eelmisel aastal peale võttis.

SWAT-tiimi kasutati läbiotsimisel, kuna kardeti, et majas võib olla keegi relvastatud, kuid need kartused osutusid siiski alusetuks.

Florida seaduste järgi saab kõiki 24-aastaseid ja vanemaid isikuid, kes on seksinud 16 või 17-aastasega, süüdistada teise astme kuriteos.

Smithi väidetav ohver pöördus politseisse novembris. Ta olevat Smithiga tutvunud 2019. aasta 27. augustil enda töökohas ning nad jätkasid suhtlemist telefoni ja sotsiaalmeedia kaudu. Neli päeva peale tutvumist leppisid nad kokku kohtumise ostukeskuses. Smith võttis tüdruku auto peale ja sõidutas oma koju. Õhtu edenedes seksisid nad Smithi kodukinos ja magamistoas, misjärel viis Smith ta autoga parklasse, kus tüdruk enda autot hoidis.

Just parklas olevatki Smith tüdrukule pakkunud 200 dollarit, millest neiu loobus. Endine jalgpallur ei jätnud aga jonni ning lõpuks allus tüdruk survele ja võttis vastu 100 dollarit.

Vahistamisdokumentidest selgub, et Smith olevat keelanud tüdrukul juhtunust kellelegi rääkida, sest vastasel juhul pannakse ta vangi. Kui kellelgi olevat tekkinud küsimusi nende läbisaamise kohta, pidi tüdruk ütlema, et Smith on tema mentor.

Teel koju helistas tüdruk sugulasele ja rääkis juhtunust. Neiule soovitati osta rasestumisvastaseid vahendeid.

Mõned päevad hiljem kohtuti uuesti - seekord juba kaubanduskeskuse lähedal - ning seksiti sealsamas lähedal parkimisplatsil Smithi autos.

Telvin Smith valiti 2014. aasta NFL-i draftis Jacksonville Jaguarsi poolt viiendas raundis 144-ndana. Samas klubis mängis ta liinikaitsja positsioonil kuni 2018. aastani.