NFLis sõlmiti kõigi aegade kalleim leping

30-aastane Wilson allkirjastas täna 4-aastase lepingu väärtusega 140 miljonit dollarit ehk 124,5 miljonit eurot. Sellele lisandub koguni 65 miljoni dollari suurune boonus kontrahti sõlmimise eest.

"Tahan olla eluaegne Seahawk! Tahan siin mängida lausa 20 aastat, olen siis umbes 43-aastane," teatas 2014. aastal Seahawksiga Super Bowli võitnud Wilson rekordlepingu allkirjastamise järel. "See on minu perekond, armastan Seattle`it. See on ainus koht, kus tahan mängida.“

Wilson, kes teenib hooaja eest rekordilised 35 miljonit dollarit, ületab NFLi senise kalleima lepingu, mis kuulus Green Bay Packersi mängijale Aaron Rodgersile, 1,5 miljoni dollariga aastas.