NFL-is on täna mihklipäev. Kas Hunt jääb Saintsi või saadetakse minema? Eksperdid head ei ennusta

USA idaranniku aja järgi kell 16 ehk Eesti aja järgi kell 23 peavad meeskonnad jätma 80 mängijast alles 53. Seega selgub ka New Orleans Saintsi hingekirja kuuluva Margus Hundi saatus.

Kui uskuda eksperte, siis Hundi seis ei ole soodne – enamus arvab, et eestlane peab meeskonnast lahkuma, üksikud leiavad, et ei pea.

Äärekaitsjana tegutseva Hundi peamine probleem peitub selles, et Saintsi kaitseliini mehed, kes suveks kokku toodi, on eelkõige noored, andekad ja perspektiivikad. Seega peavad treenerid valima, kas eelistada seitse hooaega NFL-is mänginud Hundi kogemust või vaatama tulevikku.

„Pärast seda, kui Carl Granderson paistis treeninglaagris eredalt silma, taandus võitlus meeskonda jäämise nimel kolme mehe lahinguks,” kirjutas ajaleht The New Orleans Advocate. „Kollanokk Malcolm Roach peaks olema üle veteranidest Mario Edwardsist ja Margus Hundist, sest temas on potentsiaali.”

„Margus Hundi palkamine oli intrigeeriv, kuid ma ei näe tal kohta nii talendikas ja tugevate varumängijatega varustatud kaitseliinis,” arvas Ross Jackson portaalis SB Nation.

Õnneks pole eksperdid jumalad ja tõde selgub õige varsti.

Tänavu kevadel Indianapolis Coltsist lahkunud Hunt sõlmis aastase lepingu Saintsiga. Hundi palk on 1 050 000 dollarit, kuid ta saab selle kätte vaid siis, kui pääseb põhikoosseisu 53 hulka ja teeb kaasa kõik 16 põhihooaja mängu. Kui Hunt täna Saintsist minema saadetakse, jääb talle tasku 137 500 dollarit lepingu allkirjastamise tasu.