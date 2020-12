Margus Hunt võrdles NFL-i kergejõustikuga: kettaheitjana oli elu kohati raskem

2006. aastal tuli Hunt juunioride maailmameistriks nii kettaheites kui kuulitõukes. Kettaheites triumfeeris ta 67.32-ga, mis tähistas toona juunioride maailmarekordit. Nüüdseks pole Hunt juba kümme aastat kumbagi vahendit puudutanud.

Oktoobris NFL-i klubi Cincinnati Bengalsiga taasliitunud Hunt sõnas, et kergejõustikust õpitut on ta saanud ka edasises elus ära kasutada. "Peamiselt oma keha kontrollimist ehk mõistmist, kuidas keha töötab ning kuidas seda enda jaoks ära kasutada," rääkis eestlane portaalile Cincinnati.com.

Hunt tunnistas, et tippklassist heitja on olla keerulisem kui mängida NFL-is. "Mingis mõttes peaksin ütlema, et heitja, sest see on väga tüütu tegevus," lisas 33-aastane sportlane. "Sa oled üksi koos treeneriga, võib-olla on veel üks-kaks meest, kellega koos treenid. Siin on aga palju inimesi, kellega saab kohtuda. Niimoodi leiab omale palju sõpru."

"Siin saab end treenida, ringi joosta, jalgpalli mängida ja mõne tacklingu teha," jätkas ta. "Hooajavälisel ajal teed lihtsalt veidi trenni, hoiad end vormis ja proovid igal aastal edasi areneda. Kergejõustikus olime aga tundide kaupa väljas, et teha päevas 50 heidet. See oli tüütu."