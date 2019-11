Margus Hunt: hooaeg algas väga raskelt, nüüd on hakanud paremini minema

"Paar erinevat pakkumist oli, aga mulle meeldis siin. Meeskond on väga hea, treenerid on head. Ei tahtnud eriti lahkuda," rääkis 32-aastane Hunt ERR-ile. "Kuidagi see meeskonnaolu on nii hea siin, seda on raske kirjeldada. Ei tahtnud seda rikkuda sellega, et lähed kuskile teise meeskonda. Meil on väga hea meeskonnavaim ja ma ei tahtnud sellest loobuda."

"Algas väga raskelt," kirjeldas Hunt senist hooaja käiku. "Ei suutnud olla korralikus asendis, et ründajaid tagasi hoida. Nüüd on hakanud natuke paremini minema ja loodetavasti hakkab ka statistiliselt paremini minema."