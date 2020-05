Margus Hunt avaldas tähtsa põhjuse, miks ta otsustas New Orleans Saintsi pakkumise kasuks

Hunt pöördus New Orleans Saintsi huvist kuuldes Zach Line`i poole, kes oli tema kolledžikaaslane Lõuna-Metodisti ülikoolis. Line lõpetas tänavu NFLi karjääri 29-aastaselt just Saintsi ridades.

"Ta rääkis mulle nii palju positiivseid asju Saintsi organisatsiooni ja meeskonnavaimu kohta," rääkis Hunt. "Ta ütles mulle otse, et kui see on tõsine pakkumine, siis tuleks mul see kindlasti vastu võtta, sest muidu ma kahetsen seda."

32-aastane Hunt lisas, et Line rõhutas, et Saints on väga perekeskne klubi. Eestlase peres kasvab kaks poega.

"See klubi teeb tohutult palju perede, laste ja kõige sellise heaks. See oligi üks põhjusi, miks ma pakkumise vastu võtsin," sõnas seitse hooaega NFLis mänginud Hunt ja lisas: "Teine põhjus oli ilmselgelt nende riietusruum. Seal on vahvad poisid, kõik nad on tõelised profid ja teevad õigeid asju. Nad töötavad selle nimel kõvasti, et meistritiitlit võita."

Hunt võinuks enda sõnul liituda ka Buffalo Billsi või Carolina Panthersiga, ent Saints paelus rohkem. „Neil on kaitseliinis abi vaja ja kindel teadmine, kuidas mind kasutada,” tõdes Hunt mõni päev tagasi Delfile. „Olen juba treeneriga suhelnud ja Saintsi kaitseformatsioonid peaksid mulle väga hästi sobima."

Hundi senine tööandja Indianapolis Colts loobus eestlase teenetest tänavu kevadel.