Margus Hundi karjäär jätkub New Orleans Saintsis

Lepingu kestus on üks aasta.

Indianapolis Colts loobus Hundi teenetest tänavu kevadel.

Saints on korra, 2009. aastal võitnud Super Bowli. Kolmel viimasel hooajal on võidetud divisjon ja pääsetud play-offi. Meeskonna suurim staar on 41-aastane mängujuht Drew Brees, kelle käes on NFL-i söödetud jardide (77 416) ja söödetud touchdownide (547) rekordid.