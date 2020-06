Maailma kalleima staadioni ehitus pandi pausile: tööline kukkus 33 meetri kõrguselt surnuks

Traagilise sündmuse tõttu on ehitus staadionil, mis võõrustab 2028. aasta olümpiamängude ava- ja lõputseremooniat ning jalgpalli- ja vibulaskmisvõistlusi, ajutiselt peatatud ning pole teada, millal see uuesti jätkub.

Hukkunud ehitustööline oli 30-ndates mees. Parameedikud tunnistasid mehe surnuks kohaliku aja järgi kell 11.10.

Õnnetus juhtus päeval, mil teatati, et sama staadioni ehitusel on positiivsete koroonajuhtumite arv kasvanud 12-ni, neist seitse on tuvastatud viimase kaheksa päeva jooksul.

Veebruaris kukkus samal staadionil ümber suur kraana, kuid keegi vigatada ei saanud.

Esimene suurem võistlus viis miljardit dollarit maksval SoFi staadionil peaks aset leidma 14. augustil, kui hooajaeelses kontrollmängus kohtuvad Ameerika jalgpalliklubid Los Angeles Rams ja Margus Hundi uus koduklubi New Orleans Saints.

2022. aastaks on sellele staadionile broneeritud Super Bowl, 2026. aastal saab seal näha jalgpalli MM-i mänge. Staadioni maksimaalne mahutavus on 100 240 pealtvaatajat.