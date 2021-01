Legendaarne Tom Brady jõudis 43-aastaselt kümnendat korda Super Bowlile

Buccaneers alistas NFC-konverentsi finaalis võõrsil Green Bay Packersi 31:26, Chiefs oli kodus 38:24 üle Buffalo Billsist.

USA-s on suurimat tähelepanu saanud Buccaneersi 43-aastane mängujuht Tom Brady, kes mängib Eesti aja järgi 8. veebruaril juba oma kümnendat Super Bowli. Rohkem Super Bowli etteasteid pole ette näidata ühelgi mängijal.

Brady on kuuel korral tulnud NFL-i meistriks (ka see on rekord - toim.), kõik tema varasemad saavutused tulid New England Patriotsi ridades. Buccaneersi eest mängib Brady oma esimest hooaega.

Buccaneers sai NFL-i play-off'iks NFC-konverentsis alles viienda asetuse. Wild card'i ringis alistati 31:23 neljanda asetusega Washington Football Team ja seejärel 30:20 teise asetusega New Orleans Saints. Ööl vastu esmaspäeva murti ka esimese asetusega Packers.

Super Bowl peetakse Tampas. Tegu on esimese korraga, kui üks võistkondadest saab Super Bowl'il nautida koduväljakueelist. Koroonapandeemia tõttu täismaja staadionile ei lubata, Buccaneers saab arvestada 22 000 toetajaga.