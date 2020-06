LeBron James kritiseeris NFL-i mängijat: kas sa tõesti jätkuvalt ei mõista seda?

Ameerika jalgpalliliigas NFL-is New Orleans Saintsis mängiv Drew Brees tunnistas Yahoo intervjuus küsimusele, kas hümni ajal ühele põlvele laskuvate sportlaste osakaal tõuseb praeguste sündmuste tõttu, et tema sellist käitumist heaks ei kiida. „Ma ei saa iial nõustuda kellegagi, kes ei austa Ameerika Ühendriikide lippu.“