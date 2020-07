Koroonaviirus võib Margus Hundi karjääri lõpetada

Ameerika jalgpalli liiga NFL juhid on nädalaid rääkinud, et ei näe põhjust, miks ei võiks hooaeg alata õigel ajal, 11. septembril ning kesta probleemideta lõpuni vaatamata sellele, et USA on koroonaviirust täis. Paraku pole ookeani taga liiga juhtkond ja klubide omanikud need, kes otsustavad, vaid esmalt tuleb jõuda kokkuleppele mängijate ametiühinguga, kellega NFL peab juba mitu nädalat läbirääkimisi, et mitte öelda lahingut.