Kogu tõde Super Bowlist: kes mängivad, kes laulab, kumb võidab, miks maksab Donald Trump enda näitamise eest 11 miljonit?

Jaan Martinson reporter RUS

Super Bowl on USA spordi suursündmus. AP/Scanpix

Ööl vastu esmaspäeva Eesti aja järgi kell 1.30 pannakse pall mängu ameerika jalgpalli liiga NFL finaalkohtumises ehk Super Bowlil. Tegu on USA suurima spordisündmusega, mida sealmail jälgib ligi 100 miljonit inimest, kuid kümneid miljoneid vaatajaid on ka mujalt maailmast. Samavõrd legendaarne, kui mäng ise, on ka vaheajashow ja pauside ajal näidatavad reklaamid.