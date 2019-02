Kas NFL-i legendaarseim klubi teeb Margus Hundist Eesti kõige rikkama sportlase?

31-aastase Hundi jaoks oli lõppenud hooaeg karjääri kõige edukam ning nii usutakse, et ta teenib ühtlasi ka karjääri kõige kopsakama lepingu. Kontrahti suuruseks peaks kõigi eelduste kohaselt olema 3-5 miljonit eurot aastas. Kui Hunt hakkab teenima üle 3 miljoni euro hooaja eest, siis saab temast suurima aastapalgaga Eesti sportlane läbi aegade.

Viimasel ajal on meediast läbi lipsanud ka uudis, et Hundi vastu on huvi tundmas legendaarne Dallas Cowboys. Aastate jooksul viiel korral Super Bowli võitnud meeskonda peetakse üldse NFL-i kõige legendaarsemaks tiimiks.

Dallas News kirjutab, et Cowboys vajab kaitseliini tugevdust ja eelkõige on silm peale pandud vabaagentidele. Ühe potentsiaalse mängijana ongi nüüd välja toodud Hunt. Dallas News küsibki nüüd, kas Cowboys otsustab selle positsiooni tugevdamiseks kulutada suure summa. Loomulikult mainitakse ära, et lõppenud hooaeg oli Hundi senise karjääri kõige edukam.

The Riot Report toob aga näiteks välja, et Hundi tegemisi jälgib ka Carolina Panthers, kes vajab samuti kaitseliini tugevdust.

Hunt liitus Coltsiga 2017. aastal, kui ta lõi Indianapolise klubiga käed kaheks hooajaks. Toonase kokkuleppe koguväärtuseks oli 4,1 miljonit USA dollarit. Antud summa sisse kuulus ka 500 000 dollari suuruse boonus, mille ta võis teenida nüüdseks tema jaoks lõppenud hooajaga.