Kui keegi võib praeguses seisus koroonaviiruse pandeemia ajal end võitjana tunda, siis on see ookeanitagune ameerika jalgpalli liiga NFL. Eelmine hooaeg suudeti lõpuni mängida, uus algab alles septembris, aprilli lõpus toimuvat drafti ei häiri miski ja publiku huvi meeskondade koostamise vastu on endiselt suur.

Paraku on meite mees NFL-is, Margus Hunt, endiselt tööta.