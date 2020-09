Kaks kõva mängu kergitasid Hundi jäädavalt Saintsi põhikoosseisu

Hunt alustas tänavust ameerika jalgpalli liiga NFL hooaega oma uue klubi Saintsi treeningrühmas, kuid toodi esimeseks kaheks kohtumiseks põhikoosseisu. Seejärel oli treeneritel vaja otsustada Hundi saatus, sest vastavalt reeglitele treeningrühma mees üle kahe mängu aastas mängida ei tohi.

Eile andis Saints teada, et Hunt ja lisaks temale ka püüdja Bennie Fowler on siitmaalt 53 mehe seas põhikoosseisus. Et kohad vabaks teha, kanti üks Saintsi mängija vigastatute nimekirja ning teine vallandati.

Hundi edutamine polnud üllatus, sest kahes esimeses kohtumises sai tehtud head tööd – Tampa Bay Buccaneersi vastu blokeeris ta väravalöögi ning Las Vegas Raidersi vastu oli üks neist kaitseliini mängijatest, kes pani vastase läbimurded lukku.

Ööl vastu tänast kohtub Saints kolmandas voorus valusa vastase Green Bay Packersiga.