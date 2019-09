Hunt ja Colts võitsid järjekordse thrilleri

Hunt ja Colts on tänavu pidanud vaid põnevuslahinguid. Esmalt saadi kaotus Los Angeles Chargersilt 24 : 30, kui NFL-i parim lööja Adam Vinateri ei tabanud kolme väravat seitsme punkti väärtuses. Seejärel alistati Tennessee Titans 19 : 17 ja nüüd samuti napilt Falcons.

Esimesel poolaja järel tundus, et Colts läheb oma teed, sest juhiti 20 : 3. Ent siis sai Falcons mängumasina käima ja Coltsil tekkisid probleemid – vigastada said üks kaitse tugisammastest Denico Autry ja mängus lahkus nelipealihase trauma tõttu ka NFL-i üks parimaid püüdjaid T. Y. Hilton.

Colts pidas siiski vastu. Kaitse lubas Falconsil saavutada küll kolm touchdowni, kuid vastas ühega – selle jooksis Marlon Mack – millest piisas.

Hunt tegi seekord musta tööd ja statistikat kirja ei saanud.

Coltsil on kirjas kaks võitu ja kaotus, millega juhitakse AFC lõunadivisjoni, kui Houston Texansil (võit ja kaotus) on üks mäng vähem peetud.Tuleval pühapäeval läheb Colts kodus vastamisi Oakland Raidersiga, kel on kirjas võit ja kaks kaotust.