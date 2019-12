Hundi ja Coltsi play-offi rong hakkab pärast valusat kaotust ära sõitma

Säilitamaks lootust jõuda play-offi, oli Coltsil vältimatu alistada divisjonikaaslane Titans. Kuigi Coltsil puudus rünnaku kolm võtmemängijat, sujus mängu algus tänu kaitse kõvale tööle kenasti ja mindi juhtima 17 : 10. Paraku algas seejärel allakäik ja Titansi show.

Kui Coltsi lööja Adam Vinatieri, kelle eksimuste tõttu on sel hooajal tulnud kaks kaotust, 55 jardi kauguselt mööda lõi ja tema 53-jardine löök blokeeriti, siis need äpardused elati üle. Järgmist mitte. Seisul 17 : 17 oli Vinatieril võimalus Colts juhtima viia, kuid tema löök blokeeriti taas ja nii õnnetult, et Titans sai palli, jooksis touchdowni ja läks juhtima 24 : 17. Coltsil oli veel võimalus viigistada, kuid mängujuht Jacoby Brissett tegi valesöödu ning järgmise rünnakuga vormistas Titans lõppseisuks 31 : 17.

Hunt, kes sai napilt mänguaega, tegi vägagi korraliku etteaste, peatades neli läbimurret üritanud vastast.

Neli vooru enne põhihooaja lõppu langes Colts AFC lõunadivisjonis 6 võidu ja 6 kaotusega kolmandaks. Houston Texansi skoor on 7 – 4, Titansil 7 – 5 ja Jacksonville Jaguarsil 4 – 8.

Järgmisel pühapäeval läheb Colts võõrsil kokku Tampa Bay Buccaneersiga.