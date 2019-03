Grete Griffini abikaasa kaevati kohtusse, mehelt nõutakse üle poole miljoni euro

Griffini vastu on süüdistuse esitanud tema endine agent Ben Dogra. Mehe sõnul on Griffin talle võlgu 659 000 USA dollarit ehk umbkaudselt 584 000 eurot. Dogra sõnul jäi Griffin talle võlgu alates 2014. aastast ning maksmata on lepinguläbirääkimiste ja sponsorlepingute sõlmimisega seotud teenustasud.

Dogra väitel oli neil alates 2014. aastast suuline leping, mille kohaselt pidi mängujuht maksma agendile 15 protsenti enda teenistusest.

Praegu Baltimore Ravensi varumängujuhiks olev Griffin vallandas Dogra 2018. aastal. Mehe uus agent ei soovinud olukorda kommenteerida.