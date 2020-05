FOTO | Endine NFL-i staar jättis restoranis hiiglasliku tipi

Gunnar Leheste reporter RUS

Chad Johnson Foto: AFP/SCANPIX

Enamus karjääri lõpetanud Ameerika jalgpalluritest tehtud uudised räägivad kas sporditähe kriminaalsetest tegudest või sellest, kui pankrotti nad omadega läinud on. Endine Cincinnati Bengalsi, New England Patriotsi ja Miami Dolphinsi täht Chad Johnson on selles reas meeldiv erand.