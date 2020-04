Endist Ameerika jalgpallurit süüdistatakse palgamõrvari kasutamises

2017. aastal Arizona Cardinalsis NFL-i karjääri lõpetanud, aga ka Tennsessee Titansi ja New York Jetsi ridadesse kuulnud Johnson maksis 2016. aastal ühele Florida gängiliikmele nimega Dminic Bolden, et too pühiks maa pealt kaks püssimeest, kes aasta varem teda Orlandos õlga tulistasid ja tema sõbra tapsid.

Boldenit süüdistatakse Orlando püssimeeste tapmises. Ühe mehe mõrvas ta 2016. aasta jaanuaris, teise juulis. Vastuteenena aitas Johnson Boldenil juhtida narkojõuku ning andis talle raha ja kontakti, kes teda narkootikumidega varustaks, vahendab New York Post.

Väidetav palgamõrv tõstis narkojõugus Boldeni reputatsiooni ja tegi temast de facto selle organisatsiooni liidri.

Johnsoni esindaja ütles TMZ-le, et nendel süüdistustel pole mingit alust.