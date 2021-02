Tänavu Tampa Bay Buccaneersi särgi selga tõmmanud mängujuhil Tom Bradyl on seitse ameerika jalgpalli liiga NFL tšempionisõrmust. Viimase neist võitis ta ööl vastu esmaspäeva, kui aitas finaalkohtumises ehk Super Bowlil purustada 31 : 9 suursoosiku Kansas City Chiefsi. Ühelgi klubil pole nõnda palju Super Bowli karikaid kui Bradyl sõrmuseid – Pittsburgh Steelersil on kuus, nagu ka New England Patriotsil, kes võitis need kõik tänu Bradyle.