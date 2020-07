Vormelistaar Lewis Hamilton pani oma koera vegandieedile. Ekspert: see lõppeb kurvalt

Hamilton otsustas Roscoe dieeti muuta pärast seda, kui tema teine koer Coco juunis suri.

"Roscoe on nüüd täielikult vegan. Pärast seda sammu on tema karvkate palju pehmem, tema paistes käpad on paranenud, hingamine on kergemaks läinud ja artriidi mõju on vähenenud. Olen tulemustega ülimalt rahul ja tema ka," kirjutas Hamilton sotsiaalmeedias.

Briti väljaanne OK! võttis ühendust koerte toitumise spetsialisti Anna Webbiga, kes laitis Hamiltoni otsuse maha.

"Ma ei usu koerte vegandieeti. Peamine põhjus on selles, et koerad on looduse poolt programmeeritud liha sööma. Veganlus on nende jaoks justkui keelatud maa. Inimeste ja koerte seedesüsteem on väga erinev. Koerte seedekulgla on väga lühike - liha seedimine on väga kiire ja efektiivne. Taimedes sisalduvaid rasvu ja valke ei suuda koerad kaugeltki nii hästi omandada kui liha," rääkis Webb.

"Seetõttu leian, et koerte jaoks on vegandieedi pakkumine ebaeetiline. Neile söögi andmine, mida nad ei suuda omandada, hakkab aja jooksul endast märku andma," lisas ta.

Webbi sõnul ei pea muutuseid kaua ootama.

"Hamiltoni koer võib aasta ilusti vastu pidada ja tervena näida. Aga siis võib hakata nahk sügelema, tekkida võib kõrvapõletik, silmad võivad hakata vett jooksma, käpad võivad sügelema hakata ja nii edasi. Kõike, mis rakkude tasandil toimub, pole silmadega võimalik näha," selgitas ekspert.