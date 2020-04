VIDEO | Võimalik vaid Venemaal! Venelased leiutasid uue spordiala, kus omavahel ühendatud käesurumine ja poks

Delfi Sport RUS

Foto: Kuvatõmmis

Venemaal on ikka lõbustatud end erinevate jõuproovidega. Kui viimastel aastatel on üha populaarsemaks muutunud kõrvakiilu jagamise võistlused, siis nüüdseks on mõeldud välja uus spordiala, kus omavahel seotud käesurumine ja poks.