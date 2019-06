VIDEO | Vanameister oskab: Gerd Kanter pani 40-aastaselt esmakordselt pealt

2008. aasta Pekingi olümpiavõitja Gerd Kanter tõmbas eelmisel aastal tippsportlaskarjäärile joone alla, kuid see ei tähenda, et mees oleks sportimise lõpetanud. Teatavasti on Kanter suur korvpallihuviline ning nüüd näitas vanameister, et hüppevõimet mehel jagub.