VIDEO | Vaata, kuidas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kahe minuti jooksul enam kui sada kõhulihaseharjutust tegi

Kõhulihaste testis vapustas tugeva taekwondo taustaga Kõlvart kõiki, suutes kahe minutiga teha koguni 108 istessetõusu.

„Eks võitluskunstide esindajana ongi mul lihtne kõhulihaseid teha. Kätekõverdused on samuti harjutus, mida tihti hommikuti teen. Jooks oli aga täna väga raske," rääkis Kõlvart. „Mul on väga hea meel, et selline üritus korraldati, nii tihti erineva taustaga ja erinevate sportlaste vastu võistelda ei saa! Tööpäev on hästi alanud, nüüd on tore minna linnavalitsuse istungile!"

